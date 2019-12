Getuigenverhoor in de legionellazaak Westfriese Flora

Ook oud-minister Borst ondervraagd

Oud-minister Borst van Volksgezondheid wordt donderdag gehoord door de advocaat van de slachtoffers van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora. Het getuigenverhoor vindt plaats in het Gerechtshof Amsterdam. Andere getuigen zijn dr. Trouwborst en de heer Veldhuisen.

Met het getuigenverhoor komt de beroepsprocedure die wij hebben aangespannen in de legionellazaak in de volgende fase. Wij komen op voor de belangen van de slachtoffers en nabestaanden van de legionella-uitbraak op de Westfriese Flora in 1999. Vanaf begin 2000 proberen we via de rechter een uitspraak te krijgen wie aansprakelijk is voor de ramp die bijna 250 mensen ziek maakte, van wie er 32 zijn overleden. In onze ogen zijn vier partijen tekort geschoten: twee standhouders die bubbelbaden tentoonstelden waarin de legionellabacterie is aangetroffen, de organisator Westfriese Flora en de Nederlandse Staat. De twee standhouders moeten als professionele aanbieders van bubbelbaden weten welke gevaren ermee gemoeid zijn. Door het water op een te warme temperatuur te houden kon de legionellabacterie uitbreken op de bloemenbeurs. Zij hebben nagelaten dit risico weg te nemen door bijvoorbeeld alleen koud water te gebruiken of door chloor toe te voegen aan het water.

De Westfriese Flora is verantwoordelijk voor het doen en laten van de standhouders. Die zijn namelijk ingehuurd door de organisator van de beurs en dus rust er op hem een zogenoemde zorgplicht. De Nederlandse Staat tot slot was al geruime tijd op de hoogte van de risico’s die bubbelbaden met zich meebrengen op het gebied van legionella. Na een rapport van de Gezondheidsraad uit 1986 zijn richtlijnen opgesteld voor het gebruik van bubbelbaden in zwembadinrichtingen. Dat betekent dus dat er regels zijn voor het gebruik en onderhoud van bubbelbaden in zwembaden en bijvoorbeeld verzorgingshuizen en hotels. Maar de overheid heeft die regels niet doorgevoerd voor bubbelbaden die privé worden gehouden of die op publieksbeurzen worden tentoongesteld.

In december 2002 heeft de rechter in Alkmaar de twee standhouders aansprakelijk gesteld voor de legionella-uitbraak. De vordering tegen de Westfriese Flora en de Nederlandse Staat wees hij af. Zowel de Consumentenbond als de beide standhouders hebben hoger beroep aangetekend tegen de uitspraak.

De rechter heeft nog geen aandacht geschonken aan een getuigeverklaring van een bezoeker van de Flora. Deze bezoeker heeft tijdens de beurs de organisator gewaarschuwd voor de risico’s rondom de tentoongestelde bubbelbaden. De Westfriese Flora heeft de waarschuwing in de wind geslagen. Wij willen dat in het hoger beroep deze getuigenverklaring wordt meegewogen in de beoordeling.

Behalve het verhoor van deze getuige, wordt ook oud-minister Borst gehoord. Zij was minister van Volksgezondheid ten tijde van de ramp en vice-voorzitter van de Gezondheidsraad ten tijde van het uitbrengen van het advies over onder meer de risico’s rondom legionella in bubbelbaden. De derde getuige die wordt gehoord is dr. Trouwborst, oud inspecteur van de Volksgezondheid bij het ministerie van VROM en tevens betrokken bij het advies van de Gezondheidsraad uit 1986.