Opheffen internationaal loket NS slecht besluit

De Consumentenbond staat zeer negatief tegenover het besluit van de NS om internationale tickets in de toekomst alleen maar via internet te verkopen en de loketten ‘internationaal’ op te heffen. Met dit besluit maakt de NS het de reiziger nog lastiger om een kaartje voor het buitenland te kopen, of daar informatie over te krijgen.

De kans is groot dat nog meer mensen zullen kiezen voor een ander vervoermiddel dan de trein. Dit terwijl op middellange afstanden (300 tot 500 kilometer) de trein juist een goed en milieuvriendelijk alternatief is en er bovendien steeds meer hogesnelheidstreinen komen. In een brief verzoeken wij daarom NS Internationaal dit besluit te herzien.

Het kopen van een internationaal treinticket is ook nu al een ingewikkelde bezigheid, omdat de informatie hierover tekortschiet. Met het opheffen van de loketten, zullen consumenten hun weg nog moeilijker vinden. Dat mensen op sommige trajecten kiezen voor goedkope vluchten en de trein links laten liggen, heeft NS dan ook voor een deel aan zichzelf te danken. NS Internationaal kiest met het laten vervallen van de loketten voor de makkelijkste weg. Na jaren van groei, volgt een dip en meteen neemt NS draconische maatregelen. Waar bijvoorbeeld fietsbussen er heel goed in slagen om vraag en antwoord bij elkaar te brengen, slaagt de NS hier niet in. De maatregel toont eens te meer aan dat de NS zich sinds de verzelfstandiging vooral richt op winstgevendheid en veel minder op het belang van de reiziger.