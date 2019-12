Vervangende bankpassen gratis

In november kregen wij tegen de 200 reacties op onze oproep ‘bankpasellende’. Consumenten klagen erover dat bankpasjes plotseling weigeren bij geldopnames terwijl aan het pasje niet te zien is dat het stuk is. Mensen moeten vervolgens een nieuw vervangend bankpasje aanvragen waar ze voor moeten betalen. Wij vinden het onredelijk om de schuld voor een kapotte pas bij de consument te leggen als niet aan het pasje te zien is dat het stuk is en als de consument zorgvuldig met de pas is omgegaan.

Wij zijn blij met de reactie van Fortis, ABN AMRO, SNS Bank en ING Bank. De Postbank meldde dat ze hun beleid niet aanpassen en per situatie zullen bekijken of een consument moet betalen voor een nieuwe vervangende pas. Wij hopen op een coulante houding van de bank.

Rabobank bracht al geen kosten in rekening.

