Rechter vindt onderzoek naar ooglaserklinieken zorgvuldig

Consumentenbond wint kort geding tegen ooglaserklinieken

Twee Nederlandse ooglaserklinieken hebben vandaag een door hen aangespannen kort geding tegen de Consumentenbond verloren. Zij eisten rectificatie van ons onderzoek uit september 2003, maar de rechter zag hier geen aanleiding toe. Het onderzoek is in zijn ogen zorgvuldig uitgevoerd. De klinieken zijn veroordeeld tot de kosten van het kort geding.

Excimer Laser Centrum in Nijmegen en Lasik Centrum Zuid-Nederland in Boxtel daagden ons voor de rechter naar aanleiding van de resultaten van een vergelijkend onderzoek onder 22 ooglaserklinieken. De oordelen over de klinieken zijn gebaseerd op informatie die de klinieken zelf hebben verstrekt en gaan onder meer over: de informatieverstrekking, de ervaring en achtergrond van de behandelaars, de manier waarop de voor- en nazorg georganiseerd is, en de kwaliteitseisen die de klinieken aan hun werkwijze stellen. Beide klinieken kregen geen goed testoordeel en voelden zich door het onderzoek in hun goede naam aangetast.

De President van de rechtbank in Den Haag oordeelde vandaag dat wij zorgvuldig zijn geweest in de onderzoeksopzet en met de presentatie van de resultaten. Voorafgaand aan het onderzoek zijn alle Nederlandse ooglaserklinieken en de brancheorganisatie van refractiechirurgen uitgenodigd om te komen praten over de opzet van het onderzoek. Vervolgens hebben wij alle klinieken een vragenlijst toegestuurd. De klinieken die de vragenlijst tijdig hebben teruggestuurd, kregen eveneens een controleformulier, zodat zij konden nagaan of de door hen zelf aangeleverde gegevens juist zijn overgenomen. De door de klinieken zelf aangeleverde gegevens vormden de basis voor de publicatie in de Consumentengids van september 2003.

Vergelijkend onderzoek in de medische sector is een uiterst lastig proces. Transparantie is ver te zoeken, laat staan dat zorgaanbieders zelf openhartig zijn over hun handelwijze. Wij blijven ons daarom inzetten om vergelijkende informatie over ziekenhuizen, medici en privé-klinieken te verstrekken aan consumenten. Wij zien ons hierin gesteund door het ministerie van Volksgezondheid, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de zorgverzekeraars én vandaag ook door de rechter.