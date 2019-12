Doorgang vluchten JetsSky onzeker

De Consumentenbond adviseert terughoudend te zijn bij het boeken van tickets bij JetsSky. Wie al eerder een ticket heeft geboekt bij deze touroperator, kan proberen via de creditcardmaatschappij de betaling terug te draaien. Of dit mogelijk is, is afhankelijk van de visie van de creditcardmaatschappij. Nog altijd is het onduidelijk of JetsSky de beschikking heeft over de benodigde vliegtuigen en landingsrechten. Onlangs verzochten wij Staatssecretaris Schultz van Haegen uitleg te geven hoe het mogelijk is dat een touroperator tickets kan verkopen, zonder dat alle benodigde vergunningen zijn afgegeven.

Na een eerdere waarschuwing van de ANVR (Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen) aan haar leden zorgvuldig om te gaan met de verkoop van tickets via jetsSky, ontvingen wij telefoontjes van ongeruste consumenten. Vanochtend berichtte de Volkskrant dat JetsSky vanaf 1 februari geen vluchten vanaf Amsterdam zal uitvoeren. Dit terwijl JetsSky nog steeds de mogelijkheid biedt om te boeken. Navraag bij de maatschappij leerde ons dat zij zich onthoudt van ieder commentaar en dus de consument geen zekerheid kan bieden. Schiphol laat weten dat er nog altijd geen afspraken zijn gemaakt over de afhandeling van de vluchten. Het is dan ook zeer de vraag of de voorbereidingen hiervoor voor 1 februari, de datum van de eerste geplande vluchten, kunnen worden afgerond.