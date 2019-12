Geen gevaar besmetting Thaise vogelgriep

De kans op besmetting met het vogelgriepvirus door contact met Thais pluimvee is volgens het ministerie van LNV vrijwel nihil. Doordat de pluimveeproducten ingevroren Nederland binnenkomen, is besmettingsgevaar niet aanwezig. De reactie komt naar aanleiding van het bericht eerder op de dag dat in Thailand officieel vogelgriep is vastgesteld. De Europese Unie kondigde hierop een importverbod af, terwijl de Thaise overheid alle export voorlopig opschortte. Van de gehele Europese import van ongeveer 100.000 ton pluimveevlees uit Thailand komt ongeveer 20% voor verdere verwerking op de Nederlandse markt.

Nieuws van het ministerie van LNV over Thaise vogelgriep