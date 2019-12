Verschillen in GSM-netwerken binnenshuis

De kwaliteit van de netwerken van vijf telefoonaanbieders lopen binnenshuis uiteen. Dit blijkt uit een steekproef die de Consumentenbond onlangs hield naar de kwaliteit van de telefoonaanbieders KPN, Vodafone, Orange, Telfort en T-Mobile. Voor het bellen buitenshuis zit er in de netwerken weinig verschil. De resultaten van de steekproef zijn terug te vinden in de Consumentengids die vandaag verschijnt.

Uit het onderzoek blijkt dat bij het bellen buitenshuis de vijf aanbieders elkaar nauwelijks ontlopen en het bereik voldoende is. Aangezien steeds meer mensen hun mobiele telefoon ook in huis gebruiken, heeft de bond dit keer ook getest hoe de kwaliteit is van bellen binnenshuis. KPN en Vodafone blijken de sterkste signalen in een gebouw te hebben. Bij Orange en Telfort kunnen consumenten soms wat minder ver binnenshuis bellen. Het netwerk van T-Mobile biedt de consument de minste mogelijkheden om binnenshuis te bellen.

Ondanks dat er weinig grote verschillen te vinden zijn tussen de netwerken, kiezen veel consumenten behalve op prijs ook op de kwaliteit en het bereik van het netwerk van de aanbieder. Wij zijn van mening dat de aanbieders deze informatie op overzichtelijke en vergelijkbare wijze moet aanbieden. Aangezien de aanbieders deze informatie nu niet verstrekken vinden wij dat de overheid regels moet opstellen waardoor die vergelijkbare informatie wel beschikbaar komt.