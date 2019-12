Vara's Kassa over illegale loterijen

Zaterdag 31 januari staat het consumentenprogramma Kassa in het teken van illegale loterijen. Heel veel consumenten voelen zich misleid door malafide lotenverkopers. Ook de bond ontvangt enorm veel klachten van aanbieders met namen als Dr Geisler LCW, ULM, ABC en JLM. Consumenten moeten een automatische machtiging afgeven als ze een lot willen kopen en komen vervolgens niet meer van de overeenkomst af.

De Consumentenbond wil dat het Openbaar Ministerie en de Nederlandse banken in actie komen om de praktijken van deze illegaal in Nederland opererende bedrijven te stoppen. Bovendien zal de bond in Kassa consumenten oproepen om hun bankrekening te blokkeren zodat de illegale aanbieders van loten geen geld meer kunnen afschrijven. Hiertoe kunnen consumenten een verzoek indienen bij hun bank. Wij hebben twee voorbeeldbrieven opgesteld waarmee consumenten zowel het incassobureau als de organisator van de lotto op de hoogte kunnen stellen.

De uitzending van Kassa is morgen op Nederland 3 tussen 19.00 en 19.30 uur.