Consumentendialoog VS - EU in Brussel

Op zondag 1 februari start in Brussel de zesde transatlantische consumentendialoog (TACD). Dit is een jaarlijks treffen van consumentenorganisaties uit de Verenigde Staten en Europa, gefaciliteerd door de overheden van de VS en Europese Unie.

De Consumentenbond neemt natuurlijk deel aan deze dialoog. De consumentenorganisaties krijgen de gelegenheid met elkaar te discussiëren over consumentenzaken. We hopen voortgang te boeken op de onderwerpen als:

wereldhandel (voortgang van de Wereldhandelsorganisatie (WTO))

vetzucht en de rol van het bedrijfsleven in de bestrijding daarvan

e-commerce en

intellectueel eigendom

De consumentenorganisaties proberen tot gezamenlijke standpunten te komen over deze onderwerpen. Vervolgens gaan ze in discussie met de hoogste ambtenaren op die onderwerpen bij de VS en de EU.

Eén van de successen van de TACD uit het verleden is dat de hoge prijs voor AIDS- medicijnen, waardoor arme consumenten in arme landen niet aan deze medicijnen konden komen, op de internationale agenda is gezet.