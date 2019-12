Consumentenbescherming prioriteit EU

“Consumentenbescherming is noodzakelijk om een goede werking van de economie te garanderen.” Aldus opende Europees commissaris Byrne de transatlantische consumentendialoog (TACD) in Brussel. Hij gaf vanochtend aan dat de Europese Commissie de komende tijd drie prioriteiten stelt voor het consumentenbeleid.

Ten eerste moet consumentenbescherming worden geïntegreerd in alle beleidsterreinen van de unie. Ten tweede dient consumentenbeleid goed te worden uitgewerkt met daarbij vooral oog voor consumentenbescherming; hierdoor neemt de kwaliteit van leven toe. En op de derde plaats komt er veel aandacht voor het consumentenbeleid in de nieuwe EU-lidstaten.

Behalve commissaris Byrne kwamen ook de Amerikaanse ambassadeur voor Europa, de heer Schnabel, aan bod en de heer Tomson, lid van de handelscommissie van de Verenigde Staten. Die laatste vindt de consumentenlobby erg belangrijk en bovendien succesvol. Met lobby achter de schermen is meer te bereiken dan met issues die voornamelijk alleen met publiciteit worden omkleed.

Felix Cohen, algemeen directeur van de Consumentenbond, en bestuurslid van de TACD heeft aangegeven met welke onderwerpen de TACD zich in 2004 zal bezighouden. Dit zijn: chemicaliën in consumentenproducten, landbouwsubsidies, privacybescherming van luchtvaartreizigers en kinderen in het algemeen, spam (ongewenste email en sms), genetisch gemodificeerd voedsel, vetzucht, en toegang tot leermiddelen. Over al deze zaken zal de TACD advies uitbrengen aan de overheden van de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Meer informatie over de TACD:

Engelstalige speech Felix Cohen

Engelstalig persbericht DigiCopyright

Engelstalig persbericht Spam

Engelstalig persbericht Generation Excess

Aankondiging TACD