Zorg om de vogelgriep

[bovenplaatje:rechts]In Azië zijn enkele mensen ernstig ziek geworden of overleden als gevolg van besmetting met het vogelgriepvirus. Zij zijn waarschijnlijk besmet geraakt na contact met zieke of dode vogels.

Dit virus is voor mensen gevaarlijker dan het vogelgriepvirus dat vorig jaar in Nederland heerste. De kans op besmetting is echter heel klein.

Het ministerie van Volksgezondheid treft voorzorgsmaatregelen om risico’s uit te sluiten. Voor meer informatie: www.minvws.nl.