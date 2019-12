Bond blij met lagere medicijnprijzen

De Consumentenbond is positief over de maatregel om de prijzen van generieke geneesmiddelen met 40% te verlagen, maar vindt dat er nog meer winst valt te behalen. De prijsverlaging is een resultaat van onderhandelingen tussen het ministerie van Volksgezondheid, medicijnfabrikanten, apothekers en zorgverzekeraars.

Generieke geneesmiddelen zijn medicijnen waarvan het octrooi is verlopen. Deze mogen dus door andere fabrikanten worden ontwikkeld en geproduceerd. Apothekers ontvangen nu hoge kortingen bij de inkoop van deze middelen. Deze kortingen worden niet doorberekend aan de consument en verzekeraar. Door de prijsmaatregel vervallen de bestaande kortingen voor apothekers voor een deel. De apothekers zullen de lagere prijzen aan de patiënten en verzekeraars doorberekenen, waardoor verregaande kostenbesparingen gerealiseerd kunnen worden.

Wij zijn blij met deze prijsmaatregel omdat het gevolg is dat een verwachte stijging van de ziektekostenpremies niet door hoeft te gaan. Wij vinden de maatregel echter niet zaligmakend. Uiteindelijk moet er marktwerking komen in de geneesmiddelenmarkt.

Ondanks deze prijsmaatregel zullen apothekers nog steeds forse kortingen van de fabrikanten ontvangen op sommige medicijnen. In een vrije markt kunnen de prijzen van generieke middelen dus nog verder dalen.

Wij zijn van mening dat apothekers zich moeten toeleggen op hulp bij en advies over medicijngebruik. De inkoop van medicijnen moeten ze overlaten aan zorgverzekeraars. Apothekers zouden een kostendekkend tarief voor hulp en advies in rekening moeten kunnen brengen bij de ziekenfondsen. Het hele systeem van kortingen en bonussen bij de inkoop van geneesmiddelen kan daarmee vervallen. VWS heeft al aangekondigd dat apothekers vanaf 1 januari 2005 zo’n nieuw tarief moeten hebben.