Nieuwe stap Dexiazaak

Vandaag heeft klachtencommissie DSI een aantal uitspraken gedaan in geschillen tussen aandelenleasebeleggers en Dexia. De Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de Vereniging Effecten Bezitters (VEB) hebben met belangstelling kennis genomen van de eerste 10 uitspraken die de Klachtencommissie DSI vandaag heeft gepubliceerd. De Commissie Oosting betrekt de uitspraken bij zijn advies over een mogelijke bemiddelingspoging tussen Dexia enerzijds en de Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de VEB anderzijds.

Begin dit jaar drongen wij er bij minister Zalm van Financiƫn op aan om tempo te houden in het voorstellen van mogelijke oplossingen in het aandelenleaseconflict. Tienduizenden beleggers zijn in de problemen geraakt . Nu de DSI uitspraken heeft gedaan kan de commissie Oosting zijn eerste werkzaamheden afronden.

De Stichting Leaseverlies, de Consumentenbond en de VEB en hun adviseurs zullen de uitspraken die DSI vandaag heeft gedaan grondig bestuderen.