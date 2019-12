Luchtvaartpassagiers moeten beter beschermd

De problemen met Air Holland, waardoor talloze passagiers zijn gestrand, tonen aan dat er snel maatregelen genomen moeten worden om luchtvaartconsumenten beter te beschermen. Bij het verlenen van vergunningen aan luchtvaartmaatschappijen moet niet alleen gelet worden op veiligheid maar op de financiële stabiliteit. De Consumentenbond wil dat de Vervoerkamer van de NMa bevoegdheden krijgt om deze taak op zich te nemen en zal dit bepleiten bij de Nederlandse overheid.

De luchtvaartmarkt is in beweging. Er komen voortdurend nieuwe maatschappijen bij en gevestigde namen verdwijnen. Voor de consument is het onmogelijk om uit te zoeken of een luchtvaartmaatschappij veilig en betrouwbaar is. Dat is de taak van de overheid. Na de recente problemen van onder meer jetsSky en Air Holland krijgt de Consumentenbond de indruk dat er gaten zitten in het vergunningenstelsel. Luchtvaartmaatschappijen die niet voldoen aan strenge veiligheidsnormen en geen degelijke financiële basis hebben, mogen geen vergunning krijgen. Wij willen daarom dat het toezicht hierop wordt uitgebreid en aangescherpt. Het ligt voor de hand dat deze taak bij de Vervoerkamer van de NMa wordt ondergebracht.

Daarnaast moet er in Europees verband een regeling komen die zorgt dat passagiers hun geld terug krijgen of een ander ticket krijgen wanneer luchtvaartmaatschappijen door financiële problemen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Binnen de reisbranche is hiervoor de Stichting Garantiefonds Reisgelden opgericht maar losse vliegtickets vallen hier niet meer onder. Wij pleiten daarom voor een Richtlijn vliegreizen, die dit bindend oplegt.