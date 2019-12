Verdeeldheid over afschaffen eurocent

Volop verdeeldheid bij de deelnemers aan onze stelling over de afschaffing van één en twee eurocenten. Althans over het feit of het een goede zaak zou zijn om in winkels eindbedragen af te ronden op 5 eurocent. De detailhandel heeft aangegeven hiermee een proef te willen beginnen, omdat ze vindt dat het werken met de eurocenten tot hoge kosten en lange wachtrijen leidt in de winkels.

Iets meer dan de helft van de 2549 mensen die hebben meegedaan aan de stelling vindt dit een goed plan; de andere helft heeft bezwaren tegen het afschaffen van de centen in de winkels. Het is nog niet bekend wanneer en waar de proef zal worden gehouden.

