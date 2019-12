Noodzaak verbod op verkoop 'risico-kip' opnieuw actueel

Het voorgenomen verbod op de verkoop van rauwe kip met salmonella of campylobacter blijkt opnieuw bittere noodzaak. Uit een kiptest van het Algemeen Dagblad zou zijn gebleken dat de als salmonellavrije kip aangeboden producten van Albert Heijn toch salmonella zou bevatten. De supermarkt heeft naar aanleiding van het nieuws besloten het vlees voorlopig uit de schappen te halen. De Consumentenbond uitte al eerder bezwaren tegen het salmonellavrije etiket op kip, omdat daarmee een schijnveiligheid wordt gewekt. De kip bevat dan weliswaar geen salmonella, maar kan wel de campylobacterbacterie bevatten. Deze bacterie is zo mogelijk nog gevaarlijker dan de salmonellabacterie.





Wij strijden al lange tijd om besmette kip uit de winkelschappen te krijgen. Onlangs gaven tot onze blijdschap de ministers van Volksgezondheid en Landbouw gezamenlijk blijk van het voornemen om per 1 januari 2007 de verkoop van rauwe kip met salmonella of campylobacter te verbieden. Afgelopen zomer toonde onderzoek van ons aan dat bijna de helft van de kip in de winkel besmet is met een van de twee schadelijke bacteriƫn. Jaarlijks worden circa 50.000 mensen ziek en overlijden 35 mensen aan voedselinfectie veroorzaakt door besmette kip (bron: RIVM).