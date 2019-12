Boodschappen gemiddeld 11% goedkoper in 7 maanden

AH nog steeds duurste supermarkt, maar niet meer als enige

Voor de boodschappen in ons supermarktmandje betaalden we in januari gemiddeld 11% minder dan in juni 2003. Sinds de start van de prijzenoorlog in oktober zijn de prijzen van A-merkproducten in ons mandje met 11% gedaald; tussen oktober en juni 2003 was dat verschil al 4%. Dat blijkt uit de prijspeiling die de Consumentenbond deed in juni, oktober en half januari. De meeste prijzen uit het boodschappenmandje daalden fors met 5 tot 15%. Prijsverhogingen komen weinig voor. Slechts 4% van de artikelen in de mand van de bond is in prijs gestegen.



Opvallend is dat de duurdere ketens en de goedkopere ketens dichter naar elkaar toe zijn gekropen. Albert Heijn is nog steeds een van de duurste supermarkten. Samen met Super de Boer, Coop en Poiesz liggen de prijzen hier 6% hoger dan het gemiddelde prijsniveau; aan de andere kant is Dirk van den Broek nog steeds de goedkoopste super (9% lager dan het gemiddelde), gevolgd door Hoogvliet, Jumbo en Nettorama waar de boodschappen 7% goedkoper waren dan het gemiddelde prijsniveau.



De Consumentenbond peilde de prijzen van ruim 100 artikelen in totaal 17 ketens. Het betreft hier allemaal A-merken op het gebied van vooral voeding en lichaamsverzorging. Huismerken zijn niet meegenomen in het onderzoek; datzelfde geldt voor supermarkten als Aldi en Lidl die geen A-merken in het assortiment hebben.