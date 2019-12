Verantwoord toerisme en verantwoorde appels!

De Consumentenbond test steeds vaker hoe maatschappelijk verantwoord (mvo) bedrijven te werk gaan. In de Consumentengids die vandaag uitkomt zijn twee zeer verschillende sectoren onder de loep genomen: toerisme en appels.

Toerisme

De Consumentenbond deed een MVO-onderzoek onder zes Nederlandse touroperators, geselecteerd uit aanbieders van strand/vliegvakanties met bestemming Malta. De touroperators werden op de volgende vier MVO-criteria beoordeeld:

Milieu - Welke milieudoelstellingen heeft een organisatie en hoe worden deze doelstellingen gehanteerd bij inkoop van andere aanbieders?

Maatschappij - Welke informatie verstrekt de touroperator over MVO aan consumenten en bedrijven

Werknemers - Hoe gaat het bedrijf om met zijn werknemers?

Consumenten - Hoe bereikbaar is de organisatie voor consumenten en klanten en hoe wordt er omgegaan met klachten?

Voor wat betreft de totaalscore vallen alle zes organisaties in de middenmoot. Op milieugebied is Arke/Tui de enige voorloper, terwijl Evenements Reizen en Hotelplan juist achterblijven. Deze twee organisaties zijn samen met Sonar ook achterblijvers als het gaat om de behandeling van hun werknemers. Hotelplan besteedt de minste aandacht aan het stimuleren van de lokale economie op Malta. Alle organisaties scoren goed als het gaat om de behandeling van de klant (klantenservice, klachtenafhandeling etc.).

Appels

Wat weten supermarkten van de appels die ze verkopen? De meeste supermarkten hebben goed zicht op de herkomst van hun appels en een goede greep op de teelt. Aldi en Laurus onderscheiden zich ongunstig. Zij vertellen ons alleen dat ze de wet naleven en dat hun toeleveranciers dit ook doen. Maar de wet eist tot 2005 helemaal geen traceerbaarheid. Op het punt van bestrijdingsmiddelen stellen de meeste supermarkten strengere eisen aan hun toeleveranciers dan de wet voorschrijft. Aldi gaf hierover geen informatie. De supermarkten kunnen het productieproces van appelmoes en –sap nog niet zo goed traceren als dat van appels. De wet eist dat ze dit in 2005 hebben verbeterd.