Dexia Bank Nederland gaat in beroep tegen acht uitspraken die de klachtencommissie Dutch Securities Institute (DSI) op 4 februari heeft gedaan.

Dit is niet verwonderlijk aangezien Dexia tot 4 maart de tijd had om in beroep te gaan. Uit de berichtgeving blijkt dat Dexia de gesprekken met de Commissie Geschillen Aandelenlease ondertussen blijft voortzetten.