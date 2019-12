Luchtvaartsector moet passagiers beschermen tegen faillissement

De Consumentenbond eist een garantieregeling voor aanbetaalde vliegtickets. Hoewel consumenten over het algemeen al lang van tevoren het ticket moeten betalen, staat daar nu niet de garantie van daadwerkelijke dienstlevering tegenover. Wij zijn van mening dat de luchtvaartsector zelf het initiatief voor een dergelijke garantieregeling moet nemen. De regeling kan worden ondergebracht bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reisgelden).

In de loop van februari raakte Air Holland in financiƫle problemen. Het gevolg was chaos op de luchthavens en honderden gedupeerde consumenten. De tijd dat luchtvaartmaatschappijen dankzij staatssteun nauwelijks failliet konden gaan, ligt achter ons. De luchtvaartmarkt is sterk in beweging. Oude namen verdwijnen en nieuwe luchtvaartmaatschappijen betreden de markt. De consument kan aan de naam alleen niet zien of die maatschappijen veilig en betrouwbaar zijn.





Voor ons alle reden om aan de bel te trekken bij de belangrijkste luchtvaartmaatschappijen. Wij willen dan ook dat de verplichting om een garantieregeling in het leven te roepen, wordt opgenomen in een Europese richtlijn. Tot die tijd is het de taak van de Nederlandse overheid beter toe te zien bij het verlenen van vergunningen. Een situatie zoals die bij Air Holland, waarbij kort voor het ontstaan van de problemen nog een nieuwe vergunning is verleend, moet hierbij tot het verleden horen. Eerder dit jaar vroegen wij in een brief aan staatssecretaris Schultz Verhaegen onder andere aandacht gevraagd voor de garantieregeling, maar deze brief is nog niet beantwoord.