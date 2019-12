Kansen voor consument bij liberalisering internationale trein

De Europese Commissie komt binnenkort met voorstellen om het internationale personenvervoer per 2010 te liberaliseren. Deze liberalisatie betekent een vorm van concurrentie, waarbij ook buitenlandse bedrijven de internationale treindiensten vanuit Nederland kunnen gaan verzorgen. Een voordeel voor de passagier is dat hij recht krijgt op vergoeding bij vertragingen of uitgevallen treinen. Nu is dat niet wettelijk geregeld.





De liberalisatie betekent een mogelijke verbetering voor de consument. Het internationale vervoer is nu volledig in handen van NS-internationaal en de kwaliteit van de dienstverlening is niet optimaal. Zo besloot de NS onlangs de loketten internationaal vanwege bezuinigingen te sluiten. Als meerdere bedrijven gaan concurreren om de internationale treindiensten te mogen verzorgen leidt dit mogelijk tot betere dienstverlening en nieuwe producten. Maar dat gaat niet vanzelf. De ervaringen met de NS hebben geleerd dat van tevoren helder moet worden vastgelegd wat het publieke belang is van goed internationaal spoorvervoer. Aan welke harde eisen moet de kwaliteit voldoen en welke prijs hoort daarbij. En op welke wijze is versterking van de positie van de consument mogelijk. De consument blijft geconfronteerd met een monopolist, ook al heeft deze een nieuwe naam.