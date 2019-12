Belemmeringen bij overstap naar andere adsl-aanbieder

Overstappen naar een andere aanbieder van adsl (snel internet) betekent voor consumenten vaak dat ze weken zonder adsl zitten. De Consumentenbond vraagt telecomwaakhond OPTA in te grijpen . Consumenten kunnen pas naadloos van adsl-abonnement wisselen op het moment dat alle aanbieders hierover afspraken hebben gemaakt.

Consumenten ondervinden problemen met hun adsl-aanbieder als ze hun abonnement willen onderbrengen bij een andere internetprovider. Dat blijkt uit de tientallen klachten per week die de Consumentenbond binnenkrijgt. De problemen gaan ondermeer over adsl-gebruikers die weken geen internetverbinding hebben als ze willen overstappen naar een andere aanbieder bij een ander netwerk. Een ander probleem is de lange opzegtermijn van drie maanden. Als de consument te laat meldt dat hij wil stoppen met het abonnement dan zit hij er weer voor een jaar aan vast.

KPN heeft het grootste netwerk in Nederland en daarmee het grootste bereik. In de meeste plaatsen in Nederland is daarom een adsl-aansluiting bij KPN mogelijk. De internetproviders van KPN, Planet en HetNet, maar ook veel andere aanbieders zoals Tiscali, Zon en Wanadoo maken gebruik van het adsl-netwerk van KPN. Daarnaast zijn er nog drie netwerken in Nederland, Tiscali, BBNed en Versatel. De internetproviders die werken via deze netwerken, zoals de internetprovider Demon, maar ook Tiscali en Zon, presteren niet minder dan de aanbieders via KPN en hebben soms een beter aanbod. Maar overstappen van de ene internetprovider naar de ander als het netwerk ook verandert, betekent voor consumenten dat ze al gauw zes tot acht weken geen snel internet hebben. Dat komt doordat de oude adsl-verbinding eerst helemaal afgebouwd moet worden. Daarna moet de lijn worden vrijgegeven door de oude netwerkaanbieder voordat de nieuwe aanbieder de opdracht kan geven voor de opbouw van een nieuwe adsl-verbinding. Dit duurt weken.

De Consumentenbond heeft de OPTA in een brief om maatregelen gevraagd om beter en sneller overstappen tussen de verschillende adsl-netwerken af te dwingen. Ondertussen doet de Consumentenbond de oproep aan de adsl-netwerkaanbieders om zo snel mogelijk overstappen tussen hun netwerken naadloos te laten verlopen.