Treiterlijnen mogelijk aan banden

De Consumentenbond is blij met het voorstel van de Tweede Kamer om treiterlijnen aan banden te leggen. Deze telefoonlijnen hebben tot doel een argeloze ontvanger te pesten met boodschappen als “je scooter is gestolen” of “je huis wordt gesloopt”. Volgens ons heeft de ontvanger van het telefoontje recht te weten wie zich aan de andere kant van de lijn bevindt. Bij telemarketing geldt deze regel al. Volgens de gedragscode is een telemarketeer verplicht bij aanvang van het gesprek het doel van het gesprek te melden. Een dergelijke verplichting betekent een ondermijning van het doel van de treiterlijn.

De treiterlijnen zijn sinds vorig jaar in gebruik. Daarbij wordt de suggestie gewekt dat er een officiële instantie belt. De beller die betaalt voor het pesten van zijn slachtoffer luistert mee met het gesprek. Mensen worden dus ongevraagd gebeld, met commercieel gewin van de treiterlijn-exploitant. Bovendien is de consument niet op de hoogte van het feit dat de boodschap niet echt is.