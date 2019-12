Onderzoek ooglaserklinieken zorgvuldig

In een advertentie in het Algemeen Dagblad schijnen wij vandaag nog één keer ons licht over de rechtzaak die onlangs door twee ooglaserklinieken is aangespannen. De bedrijven, Excimer Laser Centrum en Lasik Centrum Zuid Nederland, vochten maanden na publicatie in de Consumentengids onlangs voor de rechtbank het onderzoek aan van de Consumentenbond naar ooglaserklinieken. De President van de Haagse rechtbank oordeelde op 20 januari van dit jaar in kort geding dat het onderzoek zorgvuldig is uitgevoerd. Beide klinieken hebben tegen de uitspraak geen hoger beroep aangetekend.



De President van de rechtbank oordeelde dat de Consumentenbond zorgvuldig is geweest in de onderzoeksopzet en met de presentatie van de resultaten. Voorafgaand aan het onderzoek zijn alle Nederlandse ooglaserklinieken en de branche-organisatie van refractiechirurgen uitgenodigd om te komen praten over de opzet van het onderzoek. Alle klinieken hebben vervolgens een vragenlijst ontvangen. De klinieken die de vragenlijst tijdig hebben teruggestuurd, kregen eveneens een controleformulier, zodat zij konden nagaan of de door hen zelf aangeleverde gegevens juist zijn overgenomen. De door de klinieken zelf aangeleverde gegevens vormden de basis voor de publicatie in de Consumentengids van september 2003.