Plofpaling in de schappen

In zeven van de elf merken gerookte palingfilets die de nieuwsbrief Gezond onderzocht, troffen we runder-DNA aan. Dit doet vermoeden dat de filets zijn geïnjecteerd met een mengsel van water, eiwit en wellicht andere waterbinders, om ze zwaarder te maken. De consument die dit soort “plofpaling” koopt, krijgt dus minder paling en meer water voor zijn geld.





Door water en waterbindend eiwit toe te voegen, kan het gewicht van een palingfilet met ongeveer 10% toenemen. Vermoedelijk wordt de paling geïnjecteerd met een mix van melkeiwit (dat runder-DNA bevat), viseiwit, water en zout. Waarschijnlijk bevat de mix ook andere waterbindende stoffen, zoals fosfaten en xanthaangom.



Zoals in onderstaande tabel is te zien, staan deze toevoegingen niet op de etiketten van de merken Holland Premium Quality Seafood, Gebr. Klooster, Euroshopper, Golden Seafood, Green-Fishen H. van Wijnen. Maar in deze palingfilets vonden wij wél runder-DNA. Ook de paling van Palingrokerij Scherpenisse (PRS) bevat runder-DNA, zo toont onze test aan, maar deze palingroker vermeldt de toevoeging netjes op het etiket. Deze palingfilet was in december verkrijgbaar, en is inmiddels niet meer te koop. De paling van het merk Admiral bevat ook eiwit, zo vermeldt het etiket. Toch toont onze test dit niet aan. Dit betekent dat er waarschijnlijk een ander eiwit is gebruikt dan de twee soorten waarnaar wij zochten: eiwitten die varkens- of runder-DNA bevatten.



Een mengsel met eiwit toevoegen is niet verboden, maar iedere toevoeging moet volgens de Warenwet wél op het etiket worden vermeld – en dat blijkt dus niet te gebeuren. Wij hebben dan ook de Keuringsdienst van Waren op de hoogte gesteld van onze bevindingen.



Leverancier H. van Wijnen geeft toe dat er melkeitwit aanwezig is in zijn paling, en zegt dit ingrediënt voortaan op het etiket te zullen noemen. De palingrokers Gebr. Klooster (Admiral, Green-Fish en Gebr. Klooster) en Foppen Paling en Zalm (AH, Euroshopper en Golden Seafood) bestrijden onze onderzoeksconclusies. Het DNA zou in de paling terechtgekomen zijn bij het injecteren van een pekeloplossing, die wordt gebruikt om de vis te zouten.

De machine waarmee de zoutoplossing in de paling wordt geïnjecteerd, wordt ook gebruikt om aan andere visproducten een mix met eiwit toe te voegen. Er zouden kleine resten eiwit in de machine zijn achtergebleven, aldus Gebr. Klooster en Foppen.



Het waterbindende mengsel is in principe niet van invloed op de smaak van de paling, of schadelijk voor de gezondheid. Maar het spreekt voor zich dat de consument niet zit te wachten op dit soort onbekende toevoegingen.



Gerookte paling wordt veelal verkocht in een standaardverpakking van 100 gram. De producent kan met “plofpaling” meer pakjes vullen dan met filets die niet zijn geïnjecteerd. Daar spinnen de producent en de supermarkt garen bij. Maar de consument, die op basis van de informatie op het etiket denkt een “ambachtelijk” product zonder additieven te kopen, wordt gefopt. Hij krijgt – zonder dat hij dit kan weten – meer water en minder paling op zijn bord.







Runder-DNA Winkel en merk Prijs* Gevonden Vermeld** Albert Heijn AH 4,00 nee nee Albert Heijn Euroshopper 2,60 ja nee Aldi Golden Seafood 2,00 ja nee C1000/Hoogvliet Green-Fish 3,15 ja nee C1000/Plus Baarssen 2,75 nee nee D.v.d. Broek/B.v.d. Heijden/Digros Gebr. Klooster 2,10 ja nee Lidl Admiral 2,00 nee ja Super de Boer/Den Toom H. van Wijnen 3,00 ja nee Super de Boer/Konmar/Edah PRS*** 3,30 ja ja Vishandel Holland Premium Quality Seafood 3,50 ja nee Vishandel Hollands Glorie 3,50 nee nee * Prijs in euro per verpakking van circa 100 gram

** Toevoeging vermeld op etiket van de verpakking

*** Tijdelijk verkrijgbaar in december 2003

