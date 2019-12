Kabelconsument betaalt verkapte belasting in Amsterdam

De Consumentenbond is niet blij met de prijsverhoging voor kabeltarieven die de gemeente Amsterdam doorvoert. De gemeente Amsterdam confronteert haar inwoners met een prijsverhoging van de kabeltarieven van bijna €4 per maand. Daarmee komt het tarief voor televisiekijken via UPC in Amsterdam op €182,40 per jaar, terwijl in 2001 de Amsterdammer €121,08 per jaar kwijt was. Dit betekent een prijsstijging van 50% in drie jaar tijd.



Enkele weken geleden riepen wij gemeenten op hun rug recht te houden in de onderhandeling over prijsstijgingen met het kabelbedrijf over prijsstijgingen. De gemeente Amsterdam dacht aan haar eigen portemonnee en besloot de komende negen jaar de financiering van de lokale televisiezenders AT5 en Salto met 2 miljoen van UPC zeker te stellen. Daarvoor in de plaats krijgt UPC het recht om zelf de hoogte van het kabeltarief te bepalen. Wij zijn teleurgesteld in de houding van de gemeente Amsterdam. De burgers draaien nu op voor extra kosten, alleen maar om de toekomst van lokale televisiezenders veilig te stellen. Wij hopen erop dat de prijzen in Amsterdam door de toezichthouder OPTA, kartelwaakhond NMa of de minister van economische zaken op korte termijn beperkt worden. Ook rekenen wij erop dat andere gemeenten het niet zover laten komen en hun burgers met hoge kosten voor kabeltelevisie of dergelijke vormen van oneigenlijke belastinginning te confronteren.