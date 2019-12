Eten van chocolade strafbaar?

Teun las over de cacao-industrie, sprak met gevluchte slaven, journalisten en deskundigen. Zijn conclusie is dat vrijwel alle chocoladeproducten ‘besmet’ zijn. De bonen van ‘slavenplantages’ worden namelijk gemengd met de andere. De meeste chocoladefabrikanten weten dus niet of hun chocola met slavenarbeid is gemaakt.

Ook de Consumentenbond vindt dit een zeer slechte zaak! Steeds meer consumenten willen bij hun keuze in de winkel rekening houden met hoe een product is gemaakt. Onze overheid verwacht zelfs van consumenten dat ze hier rekening mee houden. Maar dan hebben consumenten wel informatie nodig over productieomstandigheden.

De bond heeft er bewondering voor dat Teun van de Keuken zich zo verantwoordelijk voelt voor zijn koopgedrag, dat hij zichzelf heeft aangeklaagd voor het kopen van chocola. Een uitspraak van de rechter in deze zaak kan duidelijk maken wat de verantwoordelijkheid van de consument is. Is hij medeplichtig aan een strafbaar feit?

Teun werkt er samen met zijn advocaat hard aan om de zaak rond te krijgen. Hij kan alle steun gebruiken om de officier van justitie ervan te overtuigen deze zaak voor de rechter te brengen. U kunt Teun helpen door deze elektronische bon **link verwijderd, actie afgelopen** in te vullen.

De zaak van Teun komt ook aan de orde in het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde van de RVU, waarvoor Teun als verslaggever werkt. De nieuwe serie uitzendingen start op 13 april om 21.30 uur op Nederland 3.