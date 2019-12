Dirx drogisterijen zijn gemiddeld goedkoopste

Als het gaat om drogisterijartikelen loont het om rond te shoppen. Uit het prijzenonderzoek in de Consumentengids van april blijkt dat de prijzen bij verschillende drogisterijketens behoorlijk uiteenlopen. Dirx komt daarbij als goedkoopste uit de bus.

De Consumentenbond vergeleek 81 A-merkartikelen bij acht drogisterijketens en vijf internetdrogisterijen. Op basis van de prijzen in de winkels werd een gemiddeld prijsniveau berekend. Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde prijs van de goedkoopste drogisterijketen (Dirx) bijna 20% lager ligt dan bij de duurste keten (Portegies). Ook de andere onderzochte winkelketens rekenden uiteenlopende prijzen voor hun waar.

Via internet bestellen is comfortabel maar bleek duur. Bovendien is het assortiment vaak beperkt. Bij de online drogist maken vooral de verzendkosten de producten een stuk duurder. Bovendien worden soms order- of administratiekosten in rekening gebracht.

In het onderzoek is ook gekeken naar het verschil in prijs tussen supermarkten en drogisterjien. Supermarkten zijn gemiddeld bijna 4% goedkoper dan de drogisterijen, maar hebben een beperkter assortiment.

Het loont zeker om de prijs per product te vergelijken. Zo zijn bijvoorbeeld Durex-condooms naturel bij Trekpleister voor €8,15 te koop en bij Dirx voor €10,49. Nivea huidcreme kost bij sommige winkels € 2,69, maar is bij Trekpleister en het Kruidvat €1,30 goedkoper.

Het blijft overigens shoppen, want er is niet één winkel die het goedkoopste is met alle artikelen.