Prijs treinkaartje koppelen aan kwaliteit dienstverlening NS

De Consumentenbond vindt dat een verhoging van de prijs van een treinkaartje alleen mogelijk is als de kwaliteit van de dienstverlening aantoonbaar verbetert. De vandaag door staatssecretaris Schultz van Haegen in de Volkskrant aangekondigde strengere eisen aan de NS zijn dan ook onvoldoende. Zo hebben boetes voor het niet halen van de punctualiteiteis wel voor de overheid, maar niet voor de consument effect. De Consumentenbond verzet zich dan ook fel tegen een verdere inkrimping van de dienstverlening en een (te) eenzijdig accent op de bereikbaarheid van de grote steden in de Randstad.





De NS krijgt de komende 15 jaar het alleenrecht voor het hoofdrailnet (de belangrijkste spoorlijnen in het land). In ruil voor deze monopoliepositie moet er zijn voldaan aan een aantal kwaliteitseisen en worden er afspraken gemaakt over de prijs van het treinkaartje (vastgelegd in een concessie). Samen met andere reizigersorganisaties brengen wij ons advies uit over deze concessie, waarna uiteindelijk de Tweede Kamer zal beslissen. Hoewel de staatssecretaris in een interview in de Volkskrant de belangrijkste plannen al naar buiten gebracht heeft, kennen wij deze nog niet. De reizigersorganisaties hebben de formele adviesaanvraag namelijk geweigerd omdat de belangrijkste punten van de concessie – tegen de afspraken in - niet openbaar zijn. Wij willen juist onze leden en de media kunnen betrekken bij de discussie over een belangrijke publieke dienst als het openbaar treinvervoer. Samen met andere reizigersorganisaties spoedoverleg dringen wij daarom bij staatssecretaris Schultz van Haegen aan op een spoedoverleg over de gang van zaken.





Afgaande op het interview in de Volkskrant zijn onze voornaamste kritiekpunten dat de NS de tarieven jaarlijks mag verhogen, zonder dat dit afhankelijk is gemaakt van het leveren van een bepaalde kwaliteit en de NS bovendien veel speelruimte krijgt om spoorlijnen op te heffen. Het grote gevaar hiervan is dat er op termijn alleen nog goed openbaar vervoer is in de Randstad. Wij vinden dat er eerst een integrale visie moet komen op het publieke belang van goed openbaar vervoer voordat er (eventueel) gesneden wordt.