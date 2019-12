Wat deed de Consumentenbond in 2003 voor u?

Stofzuiger na een week kapot? Sommige winkeliers wijzen te gemakkelijk met hun vinger naar u: het is uw eigen schuld! Wat dan? Misschien gaat u ervan uit dat het klopt wat de winkelier zegt. Uit onderzoek blijkt dat consumenten én ondernemers te weinig weten over hun rechten en plichten. Daardoor kan het voorkomen dat u geen actie onderneemt, terwijl u wel degelijk recht heeft op bijvoorbeeld herstel van de schade. En wat doet u als de leverancier opeens failliet is terwijl uw nieuwe keuken nog moet worden geleverd?

De Consumentenbond bestond in 2003 precies vijftig jaar. We hebben sinds 1953 veel bereikt, waardoor de rechten van consumenten zijn verbeterd.

Maar een kritische Consumentenbond blijft hard nodig. Met de campagne ‘Van recht hebben naar recht krijgen’ pleitten we voor één duidelijke toezichthouder die de rechten van de consument beschermt. Ook met andere acties en campagnes probeerden we de maatschappelijke positie van consumenten te verbeteren.