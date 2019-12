Noodzaak landelijk ziekenhuisvergelijkingssysteem weer duidelijk geworden

[bovenplaatje: links]Uit cijfers van het onderzoeksbureau Prismant blijkt dat er veel verschil is tussen ziekenhuizen als het gaat om sterftecijfers. De precieze oorzaak daarvan is echter niet duidelijk omdat de achtergrondgegevens van de patiënten niet zijn meegenomen in het onderzoek. De bond vindt dat zo snel mogelijk moet worden achterhaald wat de oorzaak is van de verschillen die blijken uit het onderzoek van Prismant.

Dat er verschillen zijn in prestaties van ziekenhuizen en medisch specialisten is duidelijk. Goede vergelijkende informatie daarover is echter nog steeds niet beschikbaar. Wij pleiten al jaren voor het uitbreiden van het ziekenhuisvergelijkingssysteem met kwaliteitsgegevens. Die gegevens moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

Relevantie: het gegeven moet ook daadwerkelijk iets zeggen over geleverde kwaliteit. Maar ook relevant zijn voor de keuze van een patiënt voor een bepaald ziekenhuis.

Vergelijkbaar: de gegevens die ziekenhuizen aanleveren moeten vergelijkbaar zijn. De definitie van bijvoorbeeld sterftecijfers moet helder zijn en alle ziekenhuizen moeten hun gegevens op basis van die definitie verzamelen.

Gewogen: de cijfers moeten gewogen zijn op basis van de achtergrond van de patiënten van het ziekenhuis. Een academisch ziekenhuis krijgt bijvoorbeeld vaak patiënten binnen met complexere problematiek dan een klein ziekenhuis. Voor een reële vergelijking tussen die twee zal een wegingsfactor nodig zijn.

Begrijpelijk: de gegevens over prestaties moeten zodanig worden gepresenteerd dat consumenten begrijpen waar de verschillen liggen en hoe groot ze zijn.

Wij zullen dit jaar onderzoek doen naar prestatiegegevens van ziekenhuizen en deze vertalen naar vergelijkende keuze-informatie voor consumenten.