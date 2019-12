Klanten Fast-XS kunnen internetverbinding behouden

Dutch Web Services en de consumentenorganisaties HCC en de Consumentenbond hebben vanochtend overeenstemming bereikt over de wijze waarop de klanten van Fast-XS de meeste zekerheid kan worden geboden dat hun ADSL-verbinding blijft gewaarborgd.

Het grote probleem bij het geschil tussen Dutch Web en internetprovider Fast-XS is dat voor de consument momenteel volkomen onduidelijk is wie zijn contractspartner is en van wie hij op dit moment nog het internetsignaal geleverd krijgt. Om een juridisch zo zuiver mogelijke weg te bewandelen is daarom het volgende scenario afgesproken.



Vanaf 14.00 uur zal Dutch Web het internetsignaal staken. Op dat moment kunnen gedupeerden hun provider Fast-XS in gebreke stellen door middel van de hieronder gepubliceerde modelbrief.



Wie zo snel mogelijk weer een internetverbinding wil hebben, kan per fax (0182-694001) of per brief (Dutch Web Services, James Wattstraat 5, 2809 PA Gouda) ingaan op het eerder gedane aanbod van Dutch Web. Dutch Web streeft er dan naar de verbinding – gerekend vanaf het moment dat de aanvraag binnen is – nog dezelfde dag of anders de volgende werkdag weer tot stand te brengen. Uiteraard gelden op dat moment wel de tarieven, de contractsduur en de algemene voorwaarden van Dutch Web.



Dutch Web garandeert dat - als naderhand zou blijken dat Fast-XS wel in staat blijkt de overeenkomst na te komen en dus nog steeds de contractspartner van de consument is – de nieuwe abonnementen zonder problemen worden ontbonden, zodat de consument in dat geval niet vastzit aan de overeenkomst met Dutch Web. Daarnaast zal eventueel reeds geïncasseerd abonnementsgeld worden terugbetaald aan de consument.



Voor klanten van Fast-XS is het zaak dat zij in de gaten houden dat de overeenkomst met Fast-XS na een week officieel door hen per brief wordt ontbonden. Vanaf dat moment is men sowieso vrij om – als men niet op het aanbod van Dutch Web is ingegaan – met elke andere internetprovider een nieuwe overeenkomst af te sluiten. Houd er dan wel rekening mee dat in dat geval een periode van 4 tot 6 weken geldt voordat de ADSL-lijn hiervoor kan worden vrijgemaakt.



Voorbeeldbrief

(De hier ingevulde data zijn als voorbeeld gebruikt. Let er op dat u uw adresgegevens vermeldt en dat als eerste de datum van verzending van de brief/e-mail wordt gebruikt en dat Fast-XS minstens 7 dagen de tijd wordt gegeven de overeenkomst alsnog na te komen.)

'Fast-XS

Postbus 6105

T.a.v. de directie

7503 GC Enschede

of

info@fast-xs.nl



Geachte heer, mevrouw,

Vandaag, 13 april, heb ik geconstateerd dat ik geen internetverbinding meer heb. Bij deze stel ik u in gebreke wegens het niet nakomen van de overeenkomst die ik met u heb. Indien de verbinding niet uiterlijk op 20 april is hersteld, zeg ik deze overeenkomst per 20 april op.

Hoogachtend, '