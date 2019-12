Luchtvaart centraal op bondscongres

Ons jaarlijkse bondscongres staat dit jaar volledig in het teken van de luchtvaart. Onder de naam "Open kaart in de luchtvaart" staat op donderdag 22 april in het Congresgebouw (Nederlands Congres Centrum) de positie van de luchtvaartconsument centraal.

De luchtvaart is volop in beweging. Niet alleen de nieuwe prijsvechters als Ryan Air en Easy Jet, maar ook bijvoorbeeld het faillissement van Air Holland en de afnemende service en de beperkte beenruimte staan volop in de belangstelling. De vraag is of u hierbij als consument wel altijd voldoende informatie krijgt. Hoe transparant is de vliegmarkt en welke rechten heeft u als luchtvaartconsument? Volop stof voor discussie op het bondscongres. Vertegenwoordigers uit de luchtvaartbranche, maar ook deskundigen uit de politiek geven op 22 april acte de présence om mee te discussiëren over de thema's eerlijke informatie en betere rechten.





Het congres staat onder de deskundige leiding van Harmke Pijpers. Op dit moment is zij een van de presentatoren van het Radio 1 Journaal. Eerder presenteerde zij voor de VPRO verschillende radio- en televisieprogramma's waaronder Opium, Pijpers pakt uit en Nederland volgens Pijpers.

Hoewel de lijst van deelnemers voor het congres nog niet compleet is, hebben verschillende gevestigde namen uit de luchtvaartwereld inmiddels hun medewerking toegezegd. Een aantal van hen neemt actief deel aan een van de twee debatten op het congres.



Lijst van deelnemers

dhr. H. Bollens (EU Tren)

dhr. mr. O. P.M. van den Brink (president-directeur van Transavia)

dhr. A. Burlage (Luchtvaart journalist Telegraaf)

dhr. D. Elliot (directeur Letsfly.nl)

mevr. R. Engeman (directeur ANVR)

dhr. D.Gering (commercieel directeur Benelux Ryan Air)

dhr. drs. ing. P.F. Hartman (Plv. President-Directeur KLM)

dhr. M. Haverkamp (Tweede kamerlid CDA)

dhr. Ir. I. Kaart (Manager Bereikbaarheid Schiphol Luchthaven)

dhr. G. Landheer (ministerie van Verkeer & Waterstaat, directeur-generaal Luchtvaart)

dhr. prof. P. Mendes de Leon (Universiteit van Leiden)

dhr. prof. mr. J.G.J. Rinkes (Universiteit van Maastricht & Open universiteit Nederland)

Ook u kunt het congres bijwonen. Stuur een e-mail naar vereniging@consumentenbond.nl. Reageert u wel snel, het aantal plaatsen is (helaas) beperkt.



Het programma



13.00 uur Registratie en inloop

13.30 uur Opening

14.00 uur Paneldebat: Eerlijke informatie

14.45 uur Pauze

15.15 uur Paneldebat: Betere rechten

16.15 uur Afsluiting Klaske de Jonge (directeur Consumentenbond)

16.30 uur Borrel



Lokatie

Het congres vindt plaats in het Nederlands Congres Centrum (Congresgebouw) in Den Haag. Kijk voor een routebeschrijving en de parkeergelegenheid op www.congresscentre.com (opent in nieuw venster).