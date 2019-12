Bond matig positief over keurmerk taxi

[bovenplaatje: links]In aanwezigheid van minister Peijs van Verkeer en Water staat reikt KNV taxi vandaag de eerste keurmerken uit aan taxibedrijven. De Consumentenbond denkt dat het keurmerk taxi een stap richting kwaliteitsverbetering kan zijn, maar heeft de indruk dat de normen vooral gaan over de wijze waarop het taxibedrijf is georganiseerd.

De normen bieden weinig concrete garanties voor kwaliteit voor de consument. Kan de consument er werkelijk van op aan dat de chauffeur altijd de kortste route volgt, weet hij van te voren hoeveel hij moet betalen voor een rit en kan hij kiezen voor de gewenste taxi?

Een keurmerk werkt alleen als consumenten ook kunnen kiezen voor een keurmerktaxi. Op veel taxistandplaatsen staan de taxi’s echter in een rij opgesteld en kan de consument alleen de voorste taxi kiezen. Wij willen dat dit verandert, de taxi’s moeten zo opgesteld staan dat consumenten iedere taxi kunnen kiezen.



Volgens de beschrijving van het taxikeurmerk worden er drie aspecten geborgd: veiligheid, comfort en imago. Wij vinden dat veiligheid van alle taxi’s gewaarborgd moet zijn, ook de taxi’s zonder keurmerk De Inspectie voor V&W moet hierop toezien. Het imago van de taxi verbeter je vooral door klantvriendelijke bejegening, lagere tarieven en helderheid over wat je gaat betalen voor een rit. Het huidige onbegrijpelijke tariefsysteem zou hiervoor aangepast moeten worden. Het taxikeurmerk biedt hiervoor weinig houvast.

Positief aan het keurmerk is dat eisen worden gesteld aan de opleiding, waaronder de stratenkennis. Verder moet de tariefkaart van buiten zichtbaar zijn vanaf een afstand van twee meter. Voor beide aspecten zijn echter ook overheidsvoorschriften in de maak.



Een duidelijk nadeel van dit keurmerk is dat een taxicentrale het keurmerk kan hebben, terwijl de aangesloten taxi’s nog niet gecertificeerd zijn. Een zeer onduidelijke situatie voor de klant. Ook is het jammer dat de door KNV Taxi en Consumentenbond in onderling overleg vastgestelde Algemene Voorwaarden niet verplicht gesteld zijn. Ook aansluiting bij de Geschillencommissie Taxi is niet verplicht.