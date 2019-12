Illegale loterijen in Week van de waakhond

Nigeriaanse, Spaanse en Duitse kansspelaanbieders duiken steeds weer op. Deze loterijen zijn illegaal omdat ze zonder vergunning een kansspel op de Nederlandse markt aanbieden. Bovendien bedienen ze zich doorgaans van misleidende informatie en is het buitengewoon lastig om het meespelen stop te zetten. De bedrijven hebben een postbus in Nederland maar opereren vaak over de grens.

Tweede Kamerlid Klaas De Vries stelde eerder kamervragen over de illegale loterijen aan Minister Donner van Justitie. Hoewel Justitie verantwoordelijk is voor de handhaving van de Wet op de Kansspelen, worden deze praktijken onvoldoende aangepakt. Wij dringen er dan ook op dat het Ministerie van Justitie consumenten serieus neemt en haar handhavingstaak gaat vervullen.



Met de "Week van de waakhond" stellen wij van 12 april tot en met 16 april in samenwerking met Stichting de Ombudsman en met de steun van de Vereniging Eigen Huis misstanden aan de orde. Omdat wij pleiten voor een verbetering van de regels voor de consument in Europa en dus ook in Nederland. Met een toezichthouder als waakhond die gromt en de tanden laat zien als het nodig is.





