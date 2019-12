Aanvullende verzekering belemmert concurrentie in zorg

Het kabinet wil meer marktwerking in de zorg. Om dit te realiseren moet het voor consumenten makkelijker worden om van de ene naar de andere zorgverzekeraar over te stappen. De koppelverkoop van basispakket en aanvullende verzekeringen vormt hierbij een barrière. Tijdens het hoofdlijnendebat in de Tweede Kamer vandaag bleek dat in ieder geval de VVD en D’66 een verbod op deze koppelverkoop bepleiten.

Overstappen van de ene zorgverzekeraar naar de andere zal met de invoering van de basisverzekering in 2006 nog steeds moeilijk zijn. Voor het basispakket geldt dan weliswaar een acceptatieplicht, maar consumenten met een ziektegeschiedenis kunnen voor een aanvullende verzekeringen nog altijd geweigerd worden. De bond wil dat de koppeling tussen basisverzekering en aanvullende verzekering wordt verboden. Consumenten kunnen dan hun aanvullende verzekering door laten lopen bij hun huidige verzekeraar terwijl ze voor hun basisverzekering overstappen naar een voordeligere verzekeraar. Vandaag bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer dat ook de VVD en D’66 zo’n verbod bepleiten.

Om marktwerking in de zorg te realiseren moeten overstapbarrières voor consumenten zoveel mogelijk weggenomen worden. Nu stappen consumenten niet snel over naar een andere zorgverzekeraar vanwege de kleine premieverschillen bij een vergelijking van offertes, de verwachte rompslomp en de angst om niet voor de (aanvullende) verzekering(en) te worden geaccepteerd in verband met een ziektegeschiedenis.

Deze laatste belemmering zien wij als de grootste overstapbarrière. Als er geen verbod komt op de koppeling van de aanvullende verzekering met het standaardpakket, zullen juist diegenen die niet tevreden zijn over hun verzekeraar niet kunnen overstappen. In onze ogen is dat het tegenovergestelde effect van datgene wat het kabinet met marktwerking wil bereiken.