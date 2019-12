Nadelen aan overbruggingshypotheek

Consumenten die met dubbele woonlasten te maken krijgen, kunnen een overbruggingskrediet afsluiten. De Consumentenbond constateert na onderzoek naar de voorwaarden en kosten van overbruggingshypotheken dat er nadelen kleven aan zo’n krediet.

Zo kunnen consumenten een overbruggingskrediet alleen afsluiten bij de bank waar de nieuwe hypotheek wordt afgesloten. Een ander minpunt is de korte looptijd van deze hypotheken. Ook is er veel verschil in rentepercentages; de ene aanbieder is een stuk duurder dan de ander.

De Consumentenbond adviseert bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek op het nieuwe huis te kijken naar de voorwaarden voor een overbruggingskrediet. Doordat de rentepercentages erg van elkaar verschillen kunnen consumenten duizenden euro’s besparen als ze de aanbiedingen met elkaar vergelijken. Sommige aanbieders vragen namelijk meer dan het dubbele dan andere.

De Consumentenbond publiceert de test vandaag in zijn Geldgids.