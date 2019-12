Europees Parlement geeft gehoor aan waakhond

Op 20 april jl. heeft het Europees Parlement een voorstel voor een verordening aangenomen waarin handhavingsinstanties in de Europese lidstaten moeten samenwerken bij structurele grensoverschrijdende overtredingen op het gebied van consumentenwetgeving. De Consumentenbond is zeer verheugd dat aan haar oproep voor een waakhond in Europa gehoor is gegeven en dat hiermee een stap voorwaarts is gezet voor verbeterde consumentenbescherming. Een politiek akkoord is voorzien in mei van dit jaar.





Op 18 juli 2003 lanceerde de Europese Commissie een voorstel voor een verordening om een administratief netwerk van publieke autoriteiten op te zetten, die in de verschillende lidstaten verantwoordelijk zijn voor de handhaving. De lidstaten dienen in hun eigen land zelf de bevoegde autoriteiten aan te wijzen. Dit moeten overheidsinstanties zijn met specifieke verantwoordelijkheden en onderzoeksbevoegdheden en die ook de mogelijkheid hebben om sancties op te leggen.



Het voorstel voorziet ook in de aanwijzing van één verbindingsbureau zodat een goede coördinatie tussen alle bevoegde autoriteiten kan plaatsvinden. Het netwerk is bedoeld als handhavingsinstrument om snel op te treden wanneer consumentenrechten structureel worden geschonden bij grensoverschrijdende transacties. Volgens de verordening moeten de autoriteiten in de lidstaten informatie uitwisselen, elkaar hulp bieden en zonodig maatregelen treffen om de wetsovertreding te voorkomen en eventueel te stoppen.