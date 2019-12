Postbank komt gedupeerden van Meerwaardehypotheek tegemoet

Door tegenvallend rendement kunnen klanten van de Postbank met een zogenoemde Meerwaardehypotheek op den duur flink in de problemen komen, zo is onlangs aan het licht gekomen. Postbank heeft dit onderkend en biedt deze gedupeerden verlichting van de problemen.

De Consumentenbond vindt het positief dat de Postbank bereid is geld te steken in de problemen van zijn klanten. Wel heeft de bond er bij de Postbank sterk op aangedrongen betere voorlichting te geven aan deze gedupeerden over de gevolgen van het aanbod.

Bij de Meerwaardehypotheek hoeft de consument een deel van de maandelijkse hypotheeklast niet zelf te betalen. Dat deel – dat de Postbank het 'aanvullingsdeel' noemt - wordt gehaald van een beleggingsrekening, waarop de consument bij de start van de hypotheek geld gestort heeft (vaak vanuit de overwaarde bij verkoop van een vorig huis.) De Postbank had voorgespiegeld dat als er een bepaald rendement behaald zou worden er steeds voldoende geld zou zijn om het 'aanvullingsdeel' van die beleggingsrekening af te halen. Door deze constructie zou een hogere hypotheek en dus een duurder huis bereikbaar worden. Wij hebben van aanvang af kritiek op deze vorm gehad. Bij een beetje tegenvallend rendement zou de consument al in problemen komen.

In de afgelopen jaren blijkt het rendement zelfs negatief te zijn geweest. Dat betekent dat het geld op de beleggingsrekening eerder op zal zijn en dat de klanten van de Postbank met de Meerwaardehypotheek op den duur meer geld per maand zelf moeten betalen. De Postbank biedt twee oplossingen: de bank garandeert dat als het geld op de beleggingsrekening op is voordat 2/3 van de looptijd is verstreken (bij een 30-jartige hypotheek dus voordat 20 jaar voorbij zijn) de klanten tot die tijd niet zelf hoeven bij te betalen. Daarna dus wel.

Bij de tweede oplossing vraagt de Postbank aan haar klanten nu 30% van het 'aanvullingsdeel' zelf te gaan betalen. Zij garandeert in dat geval dat de klant gedurende de hele looptijd nooit meer dan dat kwijt zal zijn, ook al komt er onvoldoende geld uit de beleggingsrekening om de overige 70% te dekken.

De Postbank heeft de afgelopen weken zijn klanten met een Meerwaardehypotheek benaderd. Zij moeten uiterlijk 30 april aangeven of zij van een van de twee oplossingen gebruik gaan maken.

Wij vinden het positief dat de Postbank met een oplossing is gekomen, waar andere financieel aanbieders dit nalaten. Naar verwachting zullen veel klanten kiezen voor de eerste oplossing: nu niets bijbetalen en later zien hoeveel geld er nog over zal zijn. Niemand kan voorspellen hoe het verdere rendement zal gaan verlopen, maar de wij verwachten dat 20 jaar na ingang van de hypotheek de maandlast fors omhoog zal gaan. Daarom hebben we er bij de Postbank op aangedrongen hun klanten hierop niet alleen nu -ten tijde van het aanbod- maar ook tijdens de looptijd van de hypotheek regelmatig te wijzen, zodat de klanten tijdig weten waar ze aan toe zullen zijn en eventuele maatregelen kunnen nemen.