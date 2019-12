Brancheorganisatie ANVR schorst 45 reisorganisaties

Het Algemeen Verbond voor Reisondernemingen ANVR heeft per 1 mei 45 van zijn leden de wacht aangezegd, omdat ze hun aansprakelijkheidverzekering niet op orde hebben. De 45 leden hebben zes weken de tijd gekregen om alsnog alles op orde brengen, anders dreigt hun lidmaatschap te vervallen. Wie boekt bij een van deze organisaties is in tussentijd wel verzekerd van de bescherming die het lidmaatschap biedt, zoals de Geschillencommissie Reizen, het Calamiteitenfonds en de SGR Wel loopt de consument een – zij het niet zo groot - risico dat de reisorganisatie forse aansprakelijkheidsclaims niet kan inwilligen wegens een faillissement.



Reisorganisaties zijn aansprakelijk voor de reizen die zij aanbieden, ook al wordt de uitvoering overgelaten aan een derde. Dit kan in sommige gevallen, bijvoorbeeld bij een busongeluk of de uitbraak van legionella, leiden tot zeer hoge claims. Omdat de meeste organisaties hier financieel niet tegen opgewassen zijn, hebben zij hiervoor een aansprakelijkheidsverzekering. Brancheorganisatie ANVR stelt als een van de kwaliteitseisen aan zijn leden zo’n verzekering verplicht, anders zou de aansprakelijkheid immers een wassen neus zijn. Onder invloed van terrorismedreiging is dit risico echter steeds moeilijker te verzekeren.

Hoewel de belangrijkste zekerheden die het ANVR-lidmaatschap de klant biedt, wel zijn gegarandeerd, adviseren we consumenten die nog moeten boeken een reisorganisatie te kiezen uit het alfabetische overzicht op de website www.anvr.nl. De hier genoemde organisaties hebben hun aansprakelijkheidsverzekering op orde. Wie al een reis heeft geboekt bij een van de 45 geschorste leden kan deze echter niet kosteloos annuleren.