Aanbevelingen voor huisartsenposten

Uit onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg blijkt dat er aan de organisatie van huisartsenposten nog veel te verbeteren valt. De telefonische en fysieke bereikbaarheid van de posten is onder de maat. Daarnaast vindt de inspectie de kwaliteit van proces van beoordelen van de klachten door de assistent onvoldoende. Ten slotte hebben de dienstdoende artsen slechts in 7 procent van de gevallen inzage in het medisch dossier van de patiënt.



De inspectie vindt dat er meer huisartsenposten moeten worden opgericht zodat de fysieke bereikbaarheid voor patiënten (meer posten dichter bij huis) toeneemt. De maximale wachttijd aan de telefoon mag maximaal 2 minuten bedragen.



De Consumentenbond ondersteunt deze aanbevelingen. Het onderzoek benadrukt in onze ogen bovendien dat de invoering van het Elektronisch Patiënten Dossier snel moet gebeuren, zodat (huis-)artsen en consumenten altijd kunnen beschikken over de laatste medische gegevens.



De Consumentenbond heeft diverse onderzoeken naar de tevredenheid van consumenten over huisartsenposten gedaan. Consumenten begrijpen waarom de posten zijn opgericht en zijn er in het algemeen goed over te spreken. Het rapport van de Inspectie bevestigt echter wel onze conclusies dat men vooral problemen heeft met de telefonische beoordeling van klachten (de zogenaamde triage). Het feit dat eerst de verzekeringsgegevens worden gevraagd wordt niet gewaardeerd. Bovendien krijgen patiënten vaak het gevoel dat de arts door de assistent afgeschermd wordt.



De Consumentenbond vindt dat de telefonische triage alleen gedaan mag worden door daarvoor speciaal opgeleide medisch assistenten. Consumenten moeten weten wat zij mogen verwachten van de beoordelingen van de klachten. Ook moeten zij inzicht krijgen in de professionaliteit van de assistenten. Ten slotte vinden wij dat, in navolging van dit onderzoek naar de randvoorwaarden van de organisatie, er snel onderzoek moet worden gedaan naar de daadwerkelijke geleverde kwaliteit van de triage en de zorg van huisartsenposten in het algemeen.