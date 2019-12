Consumentenbond verheugd met concurrentie op kabel

KPN heeft aangekondigd via de Nederlandse kabeltelevisie-netten digitale radio- en televisieprogramma’s aan te gaan bieden. De Consumentenbond vindt het een goed idee van KPN om te gaan concurreren op de kabel. KPN wordt daarmee een alternatieve aanbieder van omroepdiensten via de kabel. Kabelbedrijven zijn momenteel regionale monopolisten die veel geld opstrijken en de tarieven steeds verder laten stijgen.

Concurrentie op de kabel kan leiden tot lagere prijzen en een interessant en veelzijdig aanbod van televisiezenders voor consumenten.

Kabelbedrijven laten hun prijzen al jaren exorbitant stijgen, terwijl consumenten hetzelfde zenderaanbod houden. Op basis van de nieuwe Telecommunicatiewet zal de toezichthouder op de kabelmarkt de Opta deze misstanden kunnen aanpakken. Mededingingswaakhond NMa kan de economische machtspositie van de kabelbedrijven onderzoeken en bij misbruik verbieden. Deze onderzoeken zullen nog maanden in beslag nemen. De Consumentenbond wil daarom dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt om maximumtarieven op te leggen, hangende de uitkomsten van de onderzoeken van Opta en NMa. Consumenten moeten namelijk beschermd worden tegen het machtsmisbruik van vooral de grote kabelbedrijven.

De kabelbedrijven verzetten zich al jaren tegen de open toegang tot de kabel. De Consumentenbond vindt daarom dat de Opta een vinger aan de pols moet houden bij de onderhandelingen tussen KPN en de kabelbedrijven. Het risico is namelijk aanwezig dat de kabelbedrijven toch weer dwars gaan liggen. De bond vindt de concurrentie noodzakelijk en hoopt dat naast KPN nog andere aanbieders met de kabelbedrijven zullen gaan concurreren. Consumenten worden op die manier verlost van de arrogante kabelmonopolisten.

De Consumentenbond is de steeds verder stijgende prijzen voor kabeltelevisie beu en startte in december 2003 een petitieactie. Via de site van de bond konden kabelkijkers hun ongenoegen uiten over de prijsverhogingen. Negenduizend consumenten hebben dat gedaan. De bond overhandigde half mei de petitie aan de Vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. De bond voelt zich in zijn eisen gesterkt door de steun van de duizenden kabelconsumenten die de petitie hebben onderschreven.