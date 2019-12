Uniform pensioenoverzicht in de maak

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen, het Verbond van Verzekeraars en de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen hebben aangegeven te willen streven naar een uniform pensioenoverzicht. Samen met de Consumentenbond wordt gewerkt aan een verbeterd en geharmoniseerd jaarlijks pensioenoverzicht. De bond is hierover verheugd, aangezien een begrijpelijk pensioenoverzicht de inzet was van de campagne “Pensioen, duidelijkheid over later”.



De Consumentenbond brengt vandaag het uniforme en centrale pensioenoverzicht nog eens onder de aandacht op de studiedag “Nieuwe wettelijke eisen aan pensioencommunicatie; op weg naar transparantie en pensioenbewustzijn”.

Al langer pleiten wij voor een helder en duidelijk leesbaar pensioenoverzicht. De bond vindt zo’n overzicht bittere noodzaak. Met de komst van een centraal pensioenoverzicht wordt voldaan aan de behoefte van consumenten.

Op de studiedag staat de complexe pensioenmaterie centraal die niet helder en frequent genoeg wordt gecommuniceerd. Er ontbreekt vaak een duidelijke toelichting op verstrekte pensioeninformatie. In de nieuwe Pensioenwet worden bepalingen over communicatie en informatieverstrekking opgenomen. De studiedag is bedoeld voor ondermeer pensioenadviseurs, pensioenfondsen en pensioenuitvoerders.