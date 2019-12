Actie voor betere prijs-kwaliteit NS

“Eerst kwaliteitsverbetering, dan pas prijsverhoging”



Driekwart van de NS-reizigers accepteert alleen een duurder treinkaartje als er ook sprake is van een kwaliteitsverbetering. Dit blijkt uit een onderzoek door de Consumentenbond onder 750 treinreizigers. De bond wil samen met andere consumentenorganisaties dat in de Vervoersconcessie NS van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat komt te staan dat spoortarieven worden gekoppeld aan de kwaliteit van de dienstverlening. Ook u kunt deze eis ondersteunen door vanaf vandaag de petitie op deze website te ondertekenen. De bond verzamelt de petities en overhandigt deze na de zomer aan politici.



Uit het onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat NS-reizigers willen dat de treinen beter op tijd rijden. De huidige punctualiteit, ongeveer 84,5% moet volgens hen de komende drie jaar verder stijgen tot 90% en binnen 10 jaar naar 95%. Verder wordt duidelijk dat reizigers niet tevreden zijn over de huidige prijs-kwaliteitverhouding. Een ruime meerderheid van 70% zegt voor de prijs die men betaalt meer kwaliteit te verwachten en ongeveer 30% vindt de verhouding in evenwicht. Deze cijfers bevestigen de onvoldoende die het Klanttevredenheidsonderzoek van de NS tot nu toe laat zien: een magere 5+. Reizigers vinden een betrouwbare treinenloop het belangrijkste kwaliteitsaspect. Op een schaal van 1 t/m 10 scoren treinen die op tijd rijden, het halen van aansluitingen en geen uitgevallen treinen alle tussen een 8,5 en een 9. Ook de kans op een zitplaats, goede informatie bij verstoringen en sociale veiligheid worden belangrijk gevonden, met cijfers tussen 8 en 8,5. De kans dat er een conducteur langs komt en schone treinen en stations scoren een 7,5 en een 7. Ongeveer tweederde vindt het bovendien niet redelijk dat de tarieven in de spits meer omhoog gaan dan daarbuiten.

Eén van de belangrijkste eisen die de consumentenorganisaties stellen aan de Vervoerconcessie NS is dat de spoortarieven worden gekoppeld aan de kwaliteit van de dienstverlening. In de vervoerconcessie, die deze zomer wordt vastgesteld door de Tweede Kamer,wordt wettelijk vastgelegd welke prestaties de NS de komende 10 jaar moet leveren in ruil voor het alleenrecht om treinvervoer te verzorgen op het landelijke Hoofdrailnet.

Om onze eis kracht bij te zetten kunt u vanaf vandaag de petitie op deze site ondertekenen. De Consumentenbond overhandigt alle petities na de zomer aan politieke partijen die in de Tweede Kamer zullen debatteren over de Vervoersconcessie NS.