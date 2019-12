Kabinet laat treinreiziger in de kou staan

Consumentenorganisaties zijn niet tevreden met het kabinetsbesluit over de concessies voor het reizigersvervoer per spoor en het onderhoud van de rails. Het kabinet heeft de kwaliteit onvoldoende gewaarborgd, en de door de consumentenorganisaties bewerkstelligde relatie tussen de kwaliteit van de reis en de prijs van het kaartje weer teniet gedaan.

Ook blijft onduidelijk wat de rol van het treinverkeer moet zijn binnen het mobiliteitsbeleid van ons land.

De ANWB, de Chronisch Zieken- en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad), de Consumentenbond, het Co├Ârdinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO), de Fietsersbond en Reizigersvereniging ROVER betreuren het zeer, dat aan hun advies om de gewenste kwaliteit voor het spoorvervoer vast te leggen in de concessie, geen gevolg is gegeven.

Afkalvende kwaliteit

In plaats hiervan mag NS nu zelf in een vervoersplan aangeven, welke kwaliteit dit bedrijf gaat bieden op het vlak van vervoersomvang, punctualiteit en zitplaatskans. De bevoegdheid van de staatssecretaris om hier nog wijzigingen in aan te brengen, zal slechts een dode letter blijken te zijn.

Bovendien hebben de ministers van Verkeer en Waterstaat zich de afgelopen jaren weinig aan de afkalvende kwaliteit van het openbaar vervoer in Nederland gelegen laten liggen. Al met al heeft de reiziger in de voorgestelde systematiek het nakijken.

Reiziger schadeloos stellen

Wanneer NS een onvoldoende kwaliteit levert, wil de ministerraad dat NS een boete aan Verkeer en Waterstaat betaalt. De consumentenorganisaties vinden dat bij onvoldoende kwaliteit niet het Rijk, maar de reiziger schadeloos moet worden gesteld: door daling van de prijs van het spoorkaartje. De consumentenorganisaties hadden juist in overleg met NS een verband weten te leggen tussen kwaliteit (punctualiteit, uitval, klanttevredenheid) en prijs.

Het resultaat was, dat NS alles op alles heeft gezet om de kwaliteit van het spoorvervoer te verbeteren. Dit mechanisme heeft zijn succes in de praktijk dus bewezen. Diverse kamerleden hebben aangegeven dat zij dit met de consumentenorganisaties eens zijn.

Rol NS in mobileitsvraagstuk onbekend

Het bevreemdt de consumentenorganisaties dat de spoorconcessie wordt vastgesteld voordat de Nota Mobiliteit door de Kamer is behandeld. Immers, pas dan weet je, welke rol je NS toebedeelt in de oplossing van het mobiliteitsvraagstuk in ons land.

Tot slot spreken de consumentenorganisaties hun ongenoegen uit over de wijze waarop het ministerie van Verkeer en Waterstaat met ze communiceert. Het ministerie heeft geweigerd om het kabinetsvoorstel tijdig aan de consumentenorganisaties beschikbaar te stellen. Op deze wijze moeten de consumentenoranisaties zich behelpen met berichten uit de media, en weten zij nog niet, welke adviezen in het kabinetsvoorstel zijn overgenomen.

Al met al getuigt deze handelwijze van weinig respect voor de consumentenorganisaties.

Doe mee

Teken de petitie