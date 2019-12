Bond eist ook lage sms-tarieven bij abonnementen

De Consumentenbond vindt het onbegrijpelijk dat alleen de sms-tarieven bij prepaidkaarten omlaag gaan. De bond eist van telecomaanbieders dat ook de tarieven bij abonnementen omlaag gaan.

Mochten de telefoonbedrijven hier niet mee instemmen dan vraagt de bond telecomwaakhond Opta en kartelpolitie NMa om hiertegen op te treden.

De Consumentenbond heeft vorig jaar al aangegeven dat de sms-tarieven in Nederland veel te hoog zijn. Tarieven voor het verzenden van sms’jes in Nederland behoren tot de hoogste in Europa. Het tarief voor een sms’je bij een abonnement is in Nederland €0,21, bij een prepaidkaart betalen consumenten €0,22.

In de rest van Europa ligt de prijs voor het verzenden van een sms’je bij een abonnement op gemiddeld €0,15. De laagste tarieven betalen consumenten in Denemarken en Noorwegen: gemiddeld €0,08 per sms’je.

De Franse consumentenorganisatie UFC Que Choisir heeft vanaf 2001 de Franse sms-markt onderzocht. UFC heeft onder andere gekeken naar de reële kostprijs en de tarieven van sms’jes.

Dit onderzoek heeft de Consumentenbond vorig jaar tegen de Nederlandse markt gelegd. De reële kostprijs voor een sms’je is €0,02 à €0,03. De telecombedrijven maken met tarieven van gemiddeld €0,08 per sms’je ruime winst.