Bush weigert consumentenorganisaties

Consumentenorganisaties boycotten overleg VS-Europa

Consumentenorganisaties uit Europa en de Verenigde Staten, verenigd in de Transatlantische Consumentendialoog (TACD), boycotten een bijeenkomst in Ierland waar zij in gesprek zouden treden met vertegenwoordigers van de Europese en Amerikaanse overheid. De boycot is ingegeven door het schenden van de afspraak dat de TACD gelegenheid zou krijgen om op presidentieel niveau een aantal thema’s te bespreken.

In Ierland zijn dit weekend ook de Amerikaanse president Bush en EU-voorzitter Prodi. Zij ontvangen wel de tegenhanger van de TACD, de Transatlantische Bedrijvendialoog, waarin vertegenwoordigers van het Amerikaanse en Europese bedrijfsleven zitting hebben, maar weigeren de TACD te ontvangen.



Groot overwicht bedrijfsleven

Felix Cohen, algemeen directeur van de Consumentenbond, zit in het dagelijks bestuur van de TACD en is zeer teleurgesteld: “Zowel in de VS als in de EU bestaat al een enorm overwicht van het bedrijfsleven ten opzichte van de consumentenvertegenwoordiging in de lobby en de invloed op de besluitvorming. Dit overwicht wordt nu zelfs doorgevoerd op officiële bijeenkomsten, waar de afspraak juist was dat beide partijen in gelijke mate hun mening mochten geven. Deze afspraak wordt nu geschonden, terwijl de TACD notabene door de VS en EU in het leven is geroepen.”



VS en EU niet geïnteresseerd in consumentenbelangen

In de bespreking wilden de consumentenorganisaties hun zorgen over drie thema’s onder de aandacht brengen: voedingsmiddelenreclame gericht op kinderen, de privacyrechten van vliegtuigpassagiers en het gebruik van chemicaliën in consumentenproducten. De consumentenorganisaties zijn van mening dat de VS en de EU meer geïnteresseerd zijn in het tevredenstellen van de machtige voedingsindustrie dan in het steunen van voorstellen om overgewicht en hieraan gerelateerde ziektes tegen te gaan. Zij maken zich verder ernstig zorgen over de toegang die de Amerikaanse autoriteiten van de EU krijgen tot passagiersgegevens, zonder dat daar een juridische grondslag voor is. Bovendien verzetten de VS zich actief tegen voorstellen van de EU om het gebruik van chemicaliën in consumentenproducten te reguleren.