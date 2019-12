Verzoek om uitstel individuele rechtzaken Dexia

De Consumentenbond heeft alle rechtbanken in Nederland opgeroepen geen individuele zaken in behandeling te nemen die Dexia aanspant tegen gedupeerde beleggers. Met dit initiatief wil de bond bewerkstelligen dat Dexia, nu de bemiddelingspoging van de Geschillencommissie Aandelenlease is mislukt, geen kans krijgt duizenden rechtzaken te starten tegen gedupeerde beleggers.

Dexia voerde al eerder rechtszaken tegen consumenten die na het aflopen van hun aandelenleasecontract met een schuld overbleven en die niet konden of wilden terugbetalen. Pas als duidelijkheid is over de uitspraak in de collectieve rechtszaak die de Stichting Leaseverlies en de Consumentenbond tegen Dexia hebben aangespannen, zou de weg weer open moeten staan voor individuele procedures. De bond doet zijn oproep om de maatschappelijke onrust te beteugelen en om de uniformiteit in de rechtspraak te bewaren.

In de collectieve procedure verwijten de Stichting Leaseverlies – waar 90.000 gedupeerde beleggers zich hebben aangesloten – en de Consumentenbond, gesteund door de Vereniging voor Effectenbezitters (VEB), Dexia aandelenleaseproducten door misleiding aan de man te hebben gebracht. Dexia heeft onvoldoende gewezen op de risico’s van het product en voor veel consumenten was niet duidelijk dat zij met een restschuld zouden kunnen blijven zitten. De rechtbank in Amsterdam doet op 7 juli een eerste uitspraak in de collectieve zaak.



