Energiebedrijven moffelen nadelen van aanbiedingen weg

Kleine letterjes Essent ongunstig voor consumenten

Energiebedrijven verbergen de nadelen van hun aanbiedingen steeds meer in de kleine lettertjes. Dit blijkt uit onderzoek naar de leveringsvoorwaarden van energiebedrijven, waarvan de resultaten vandaag in de Consumentengids worden gepubliceerd. Energiebedrijf Essent spant daarbij de kroon met het ‘keuzetarief‘ dat zij aanbieden. De Consumentenbond eist dat Essent hierover direct eerlijke informatie verschaft.



Energiebedrijf Essent stuurt aan 900.000 vaste klanten per brief een aanbieding om te kiezen voor één van de drie voordeel keuzetarieven: budget, standaard of plus. Het overgrote deel van de consumenten heeft echter geen keuze. Zij moeten de optie “standaard” kiezen, omdat deze variant past bij het gemiddelde verbruik. Aan deze keuze hangt geen voordeel.

Pas bij het grondig lezen van de leveringsvoorwaarden kunnen consumenten de overige nadelen van het aanbod ontdekken. Daarin staat dat het gaat om een jaarcontract en dat consumenten die geen keuze maken automatisch het keuzetarief ‘standaard’ wordt aangeboden. De Consumentenbond vindt de benadering van Essent manipulatief en oneerlijk. Uit de brief van Essent volgt dat consumenten die niet kiezen, vastzitten aan een jaarcontract. De Consumentenbond eist daarom dat Essent zijn klanten eerlijk informeert over aanbiedingen en voorwaarden die daaraan vast zitten.

Het voorbeeld van Essent staat niet op zichzelf. Er zijn meer energieaanbieders die een scala aan nieuwe bepalingen hanteren. Dit constateert de Consumentenbond na onderzoek naar de leveringsvoorwaarden van 21 oude en nieuwe energieleveranciers. Veel van de nieuwe bepalingen zijn ongunstig voor consumenten. Sommige leveranciers leggen een boete op bij voortijdige opzegging. Bovendien is in veel gevallen de termijn waarop een prijswijziging ingaat korter dan de opzegtermijn. Een bijkomend probleem is dat door de creatieve invulling door de energiebedrijven de toegang tot de geschillencommissie wordt bemoeilijkt.

De Consumentenbond vindt het onaanvaardbaar dat energieaanbieders ervoor kiezen de nadelen weg te moffelen in de kleine lettertjes.