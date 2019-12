Betere kwaliteit rechtvaardigt duurder treinkaartje

Per 1 juli verhoogt de NS de tarieven met 2%. Het gaat niet om een extra verhoging, maar om de helft van een tariefstijging die in 2002 achterwege is gelaten vanwege de bedroevende kwaliteit op het spoor. De NS mag de verhoging doorvoeren omdat het aantal treinen dat op tijd rijdt de afgelopen 12 maanden is gestegen tot 84,4%.



Om een slepende en dure rechtszaak te voorkomen heeft de Consumentenbond samen met andere consumentenorganisaties met de NS afgesproken dat de prijsverhoging in twee stappen ingehaald mag worden wanneer de kwaliteit van de dienstverlening verbetert. Een stijging van de punctualiteit van ruim 2% binnen een jaar lijkt niet veel, maar de NS heeft veel inspanningen moeten verrichten om dit te halen en zal dat moeten blijven doen om ook de tweede stap te bereiken, bij 86,6%.



Wat de overheid niet is gelukt, hebben consumentenorganisaties dus wel voor elkaar gekregen: een verband leggen tussen de prijs van het spoorkaartje en de kwaliteit van de reis. De NS blijkt wel degelijk gevoelig voor financiƫle prikkels en in staat om te sturen op kwaliteit. In de Vervoersconcessie, waarin staat aan welke eisen de NS de komende tien jaar moet voldoen, staan geen harde kwaliteitseisen en wordt er geen koppeling gemaakt tussen prijs en kwaliteit. De Consumentenbond wil daarom dat de Tweede Kamer, die na de zomer vergadert over de Vervoersconcessie, de verantwoordelijke bewindslieden tot de orde roept. U kunt ons steunen door onze petitie te ondertekenen.